ما الخلفية وراء قرار توجه اسرائيل الى انتخابات جديدة؟

عدة اسباب هامة وراء اتخاذ القرار بحل الكنيست وتوجه إسرائيل الى انتخابات جديدة

اتفق كل من رئيس الحكومة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد على حل الكنيست وتعيين لابيد رئيسا للحكومة وذلك بعد "استنفاذ كافة المحاولات للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي"، جاء هذا في بيان مشترك للجانبين وذكر ان التاريخ المتوقع للانتخابات في 25 تشرين ثاني/اكتوبر المقبل.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فان خلفية هذا القرار جاءت بعد جلسة لرؤساء احزاب الائتلاف امس اتخذ خلالها بانه في جال تم تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءه التمهيدية لن يتم توقيف العملية.

وافيد انه يوم امس كانت آمال بأن يقوم مازن غنايم بالاستقالة قريبا من الكنيست، اليوم أعلن غنايم لكل من سأله انه لا يوجد له نوايا من هذا القبيل،في حين اعلن الليكود ان قانون حل الكنيست سيتم طرحه الاربعاء القادم، وذكرت "كان" ان نير اورباخ ابلغ اليوم بينيت انه سيصوت تأييدا لحل الكنيست الاسبوع القادم. هذه الاسباب جميعا دفعت بينيت ولابيد لاتخاذ القرار بالاتجاه نحو الانتخابات.

وأفادت "كان" ان وزيرة الداخلية آييلت شاكيد تم اطلاعها على هذه الخطوة، حل الكنيست قبل نهاية الشهر- يعني بأن قانون "يهودا والسامرة" سيتم تمديده بصورة اوتوتاميكية وسيبقى ساريا، وكان بينيت تحدث الجمعة مع المستشار القضائي للحكومة لايجاد حلول لتمرير القانون، لكن اتضح له انه لايوجد له حلول قانونية، وذكر التقرير ان بينيت سيوضح ان حل الكنيست يرتبط بالرغبة باستمرار سريان القانون. رئيس الحكومة بينيت سيشغل منصب رئيس الحكومة البديل والمسؤول عن ملف ايران.