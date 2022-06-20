وزير القضاء جدعون ساعر: الهدف من الانتخابات المقبلة منع نتنياهو من العودة إلى السلطة

غانتس "الليلة ننهي فصل حكومة التغيير، للأسف. هذه الحكومة التي استطاعت أن تحقق خلال سنة واحدة الكثير

قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر معلقًا على قرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات خلال الأسبوع الوشيك، إن "الهدف من الانتخابات المقبلة واضح هو منع نتنياهو من العودة إلى السلطة وتسخير الدولة لمصلحته".

من جانبه قال وزير الأمن بيني غانتس "الليلة ننهي فصل حكومة التغيير، للأسف. هذه الحكومة التي استطاعت أن تحقق خلال سنة واحدة الكثير من أجل المجتمع الإسرائيلي وأمنه وستواصل العمل خلال الفترة الانتقالية.

وبينيت بقراره هذا يكون قد فتح الطريق للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات لانتخابات عامة يرجح أن تقام في الـ 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار محللون سياسيون إلى أن بينيت ووزير خارجيته لابيد حين علما بأن التصويت على حل الكنيست بقيادة الليكود هو أمر ممكن الحصول، وهو أمر لوح به رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، سارعا إلى الإعلان عن حل الكنيست حتى يقبضا على زمام الأمور وينسفا إمكانية إقامة حكومة انتقالية برئاسة الليكود.

وأفاد مقربون من بيينت أنه قال إنه لا يمكن الوثوق بنير أورباخ وهذا ما دفعه في الواقع إلى القيام بخطوة استباقية والإعلان عن حل الكنيست.

من جهته، قال منصور عباس النائب العربي في الائتلاف ورئيس القائمة الموحدة إنه حاول اقناع بينيت ولابيد عدم الإعلان عن حل الكنيست وأنه بالإمكان إنقاذ هذا الائتلاف الحكومي.

أما نتنياهو فقد أعرب عن سعادته بالإعلان عن حل الكنيست ووصف ذلك بأنها النهاية الحتمية لحكومة فاشلة، مؤكداً أنه سيعمل على إقامة حكومة انتقالية وطنية.