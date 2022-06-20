السفارة الامريكية: زيارة بايدن الى اسرائيل ستجري كما هو مخطط لها رغم التغيرات السياسية

رغم ذهاب اسرائيل نحو انتخابات جديدة الى انه من المتوقع ان لا يلغي بايدن زيارته لاسرائيل

قال المتحدث باسم السفارة الامريكية في اسرائيل مساء اليوم في اشارة الى الانتخابات التي اعلن عنها بوقت سابق اليوم في اسرائيل، ان البيت الأبيض يتطلع الى زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى اسرائيل قي 13 تموز/يوليو القادم، وإنها ستجري كما هو مخطط لها.وقال "اسرائيل شريكة استراتيجية، نحن نحترم العمليات الديموقراطية التي تجري بها". جاء هذا بحسب ما ورد في القناة الاسرائيلة "13"

وتابع :"اضافة لذلك،يوجد لدينا تحالف استراتيجي مع إسرائيل وهذا يسمو فوق اي حزب هذا أو آخر، الرئيس الأمريكي يتطلع بفارغ الصبر لزيارته الشهر القادم". ويشار الى انه بعد التغييرات السياسية فان يائير لابيد هو من سيقوم باستقباله.

وسيصل الرئيس الأمريكي الى إسرائيل في 13 تموز/يوليو القادم وستكون إسرائيل محطته الاولى في زيارته الى الشرق الاوسط والتي ستستمر حتى 16 من شهر تموز/يوليو وستشمل الزيارة السلطة الفلسطينية والسعودية.

والتقديرات هي أنه خلال الزيارة، فإن الرئيس الأمريكي سيعلن خلال تواجده في السعودية عن خطوات للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، ومن المتوقع أن تفتح المملكة مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية، وفي المقابل ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر لنقل السيادة على جزيزتي تيران وصنافير، الواقعة على مدخل خليج ايلات من مصر الى السعودية.

ومن المتوقع ايضا ان يقوم بايدن خلال الزيارة بالاعلان عن اقامة جهاز إقليمي دفاعي مشترك من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الايرانية، الجهاز الامني من المتوقع ان يضم الى جانب الولايات المتحدة إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم، ودول اخرى غير موقعة مثل قطر والعراق. ايضا من المتوقع ان يناقش بايدن مع يائير لابيد بعد تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية المباحثات النووية مع ايران.