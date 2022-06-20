نتنياهو : "نتجهز لانتخابات ، لكن لا أستبعد اقامة حكومة بديلة بالكنيست الحالية"

يأتي هذا في اعقاب اعلان بينيت ولابيد عن النية لحل الكنيست الاسبوع القادم واقامة انتخابات

اعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة في بيان بعد نية حكومة التغيير حل الكنيست الأسبوع القادم، وقال إن "الليكود يتجهز لانتخابات ولا يستبعد إقامة حكومة بديلة في الحكومة الحالية، لكنه أعلن انه لن يجلس مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس في حكومة واحدة.

وقال نتنياهو :"هذا مساء يحمل بشرى كبيرة لجماهير المواطنين في إٍسرائيل، بعد صراع شديد للمعارضة في الكنيست ومعاناة كبيرة للجمهور في إسرائيل، من الواضح للجميع أن أفشل حكومة في تاريخ إسرائيل أنهت طريقها، يتطلب هنا تصحيح أساسي، هناك حاجة الى تصحيح أساسي لدولة إسرائيل ويوجد لدينا القدرة على القيام بذلك، انا انوي اقامة حكومة قومية قوية ومستقرة".

وأضاف نتنياهو ان :"الحكومة التي كانت مرتبطة بمؤيدين للإرهاب ، اهملت الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل، ورفعت غلاء المعيشة الى أرقام قياسية لم نشهدها، فرضت ضرائب غير ضرورية، وعرضت الطابع اليهودي لدولتنا للخطر- هذه الحكومة تذهب الى البيت".

وتابع نتنياهو :"أنا وأصدقائي سنقيم حكومة قومية واسعة برئاسة الليكود، حكومة ستهتم بالجميع، بكل مواطني اسرائيل، بدون استثناء، حكومة تخفض الضرائب، تخفض الأسعار، تقود إسرائيل الى إنجازات عظيمة بما يشمل توسيع دائرة السلام كما قمنا، وقبل كل شيء -حكومة ستيعيد الكبرياء القومي لمواطني اسرائيل حتى يتمكنوا من السير بالشوارع برأس مرفوع".