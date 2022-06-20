تقرير: غانتس سيواجه صعوبة باستكمال عملية تعيين رئيس هيئة أركان للجيش الاسرائيلي

جاء هذا في اعقاب التغييرات السياسية وحل الكنيست الاسبوع القادم وان تقود اسرائيل حكومة انتقالية

افاد موقع "واينت" الإسرائيلي انه في النظام السياسي الاسرائيلي يقدرون بأن وزير الأمن الاسرئيلي بيني غانتس سيواجه صعوبات حاليا في عملية اختيار رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية القادم، في أعقاب القرار لحل الكنيست، هذه القضية سيتم دراستها قانونيا، ومن بين الامكانيات التي سيتم دراستها بأن يتم استمرار رئيس هيئة الاركان الحالي الذي ستنتهي ولايته في كانون ثاني/يناير، بمزاولة مهامة لفترة اضافية قصيرة.

وكان وزير الأمن الاسرائيلي بدأ عملية اختيار رئيس هيئة الأركان الـ23 للجيش الاسرائيلي قبل سبعة أشهر من انتهاء فترة افيف كوخافي الرئس الحالي، ومرشحي غانتس هم الجنرالات :يوآل ستريك، ايال زمير، وهرتس هليفي، ويعتبر هليفي المرشح الأوفر حظا، لكن في فترة الحكومة الانتقالية يتم على الأغلب تجميد تعيينات المناصب الكبيرة، كما حدث مع مفوض الشرطة روني الشيخ عام 2019، حيث بقيت الشرطة بدون مفوض على مدار عام الى ان تم تعيين الرئيس الحالي كوبي شبتاي.

ويشار الى ان غانتس قام بتعجيل عملية اختيار رئيس هيئة أركان جديد بهدف تجنب وضع يواجه خلاله صعوبة لاختيار رئيس هيئة أركان بفترة حكومة انتقالية، وفقط اليوم عبر غانتس عن مخاوفه بعدم وجود قائد دائم للجيش في حال حل الحكومة.