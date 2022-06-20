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الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطار القاهرة

i24news

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توضيحية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، من اليسار ، يحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند وصوله إلى القاهرة ، مصر ، 4 مارس ، 2018.
Mohammed Samaha/MENA via APتوضيحية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، من اليسار ، يحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند وصوله إلى القاهرة ، مصر ، 4 مارس ، 2018.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي في اطار جولة اقليمية تشمل مصر، الاردن وتركيا

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم في زيارة الى القاهرة ، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومصر هي المحطة الأولى في جولة اقليمية يجريها بن سلمان والتي تشمل ايضا الاردن وتركيا. 

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وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي قبل انطلاقه في جولته بحسب العربية بأن هذه الزيارات تهدف الى تقوية العلاقات السعودية مع الدول الثلاث وأن بن سلمان سيجتمع مع قادتها وسيناقش معهم قضايا ذات اهتمام مشترك. 

واعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، اضافة الى التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية". 

وكانت "رويترز" افادت السبت نقلا عن مصدرين ديبلوماسيين ان الأمير محمد بن سلمان سيلتقي السيسي لبحث عدد من القضايا معه، من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، والاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى السعودية، الشهر المقبل. 

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأردن الثلاثاء المقبل، حيث يجري مشاورات مع الملك عبدالله الثاني، ويغادر في اليوم التالي، حيث انه من المقرر ان يزور تركيا، الأربعاء، حسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعلن إنه سيناقش معه دفع العلاقات التركية السعودية إلى "درجة أعلى بكثير". 

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