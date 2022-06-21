ضغوط أممية على روسيا لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا"4,1 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة والحماية"

غوتيريش"من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4,1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية".

دعا الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الإثنين،، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وأضاف "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4,1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية".

وقال غوتيريش"أدعو فورا أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهرا إضافيا"وأكد "على الرغم من أن زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازاً مهمّاً، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحل محل استجابة كبرى عابرة للحدود".

وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية لا تخضع لسيطرة دمشق، لكنّه ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى، وتضغط روسيا من أجل وقف العمل بها لعدم مرورها عبر دمشق.

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.

ولطالما طالبت روسيا الغرب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكنّ بعضاً من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدّمتهم فرنسا، يرفضون القيام بذلك ما لم تنطلق عجلة الإصلاح السياسي في البلاد.

وقالت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك، في بيان مشترك مع سفيرة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون، إنّ "سوريا بحاجة اعادة الاعمار، كما تطرّقت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين بدورهما إلى أهمية الدفع قدما بمشاريع إعادة التأهيل.