الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا يشتبه بضلوعهم في "أنشطة إرهابية"ويصادر أسلحة غير قانونية

شهدت غارات الجيش بشكل خاص قرى بيت فوريك وبيت عمرة وعدنا وخربة كرمة وكوبر وسدرة والرام ومخيم ألتا.

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، عمليات مشتركة جديدة في الضفة الغربية ليل الاثنين إلى الثلاثاء، واعتقلت 20 مطلوبا للاشتباه في قيامهم "بأنشطة إرهابية ومصادرة أسلحة غير قانونية"

ومن جهتها ذكر موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"مكان" ، صباح اليوم الثلاثاء،"إصابة 4 فلسطينيين بجروح اثناء مواجهات عنيفة مع قوات اسرائيلية، نفذت اعتقالات في الضفة الغربية"

وشهدت غارات الجيش بشكل خاص قرى بيت فوريك وبيت عمرة وعدنا وخربة كرمة وكوبر وسدرة والرام ومخيم ألتا.

كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة تكواع، وفي قريتي قباطية وبير الباشا حيث استهدفت رشق الحجارة.

تجري المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية بشكل يومي في الضفة الغربية، في إطار عملية "مكافحة الإرهاب" الواسعة "كسر الموجة" التي أطلقتها الحكومة بعد سلسلة من العمليات العدائية في إسرائيل والضفة الغربية.