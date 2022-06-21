وفاة "السيدة الأولى" في جبل طارق "مارسيل بنسيمون" المغربية التي هَجًّرت الآلاف من اليهود المغاربة إلى إسرائيل

"كانت من الشخصيات البارزة في مجتمعنا وسنفتقدها كثيرا، زوجة أول رئيس وزراء للإقليم جبل طارق بن زياد"

توفيت المغربية اليهودية مارسيل بنسيمون، الأحد المنصرم عن عمر ناهز 87 عاما، بعدما لعبت دورا محوريا في هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل في ستينات القرن الماضي ثم تحولت إلى واحدة من أبرز الوجوه النسائية ذات التأثير الاجتماعي والسياسي.

ونعى رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، الناشطة المدنية المغربية مارسيل بنسيمون، زوجة جوشوا حسن، أول رئي وزراء للإقليم ذاتي الحكم الخاضع للتاج البريطاني، قائلا إن بنسيمون، "كانت من الشخصيات البارزة في مجتمعنا وسنفتقدها كثيرا، لقد كانت زوجة السير جوشوا حسن، ولذلك ظلت جزءا بارزا من الحياة العامة في جبل طارق طيلة السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء"، وأضاف "أُعربُ عن أعمق تعازي مجتمعنا بالكامل لابنتَي الراحلة اللتين اعتنتا بها وهي في سن متقدم وإلى آخر أيامها".

وظلت بنسيمون تملك تأثيرا معنويا واضحا في جبل طارق بَرز بشكل كبير على المستوى الاجتماعي، حتى بعد وفاة زوجها سنة 1997، كما أنها كانت من أبرز الشخصيات التي صنعت ارتباطا وثيقا بين الإقليم البريطاني وإسرائيل، لدرجة أن ابنتها، فلور حسن ناحوم، انتقلت للعيش هناك ونالت الجنسية الإسرائيلية، ثم انخرطت في العمل السياسي لتصبح عضوا في مجلس مدينة القدس ثم نائبة لرئيس البلدية.

وولدت بنسيمون في مدينة العرائش سنة 1935 وقضت هناك طفولتها وجزءا من شبابها، قبل أن تصل إلى جبل طارق باعتبارها ممرضة، لكنها عمليا كانت جزءا من شبكات تهجير اليهود إلى إسرائيل، لتصبح مديرة لمعسكر للعبور خاص باليهود المغاربة، ومكَّنت الآلاف منهم على الوصول إلى إسرائيل.