مزاعم إيرانية بتوقيف مسؤولين في الموساد خططوا لاغتيال علماء نوويين

زعمت إيران أنها ألقت القبض على عدد من عملاء الموساد العاملين في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران

زعمت إيران أنها ألقت القبض على عدد من عملاء الموساد العاملين في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفق ما أعلن الثلاثاء، وكيل نيابة مدينة زهدان. وقال هذا المسؤول إن المعتقلين سعوا لاغتيال علماء نوويين إيرانيين، وفق النشر في موقع مكان التابع لهيئة البث الرسمية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران تحفر شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة جنوب موقع نتنز النووي. وتشير التقديرات إلى أن هذه محاولة من طهران لبناء منشآت نووية تحت الأرض يمكن استخدامها كمخابئ للحماية من القنابل والهجمات الإلكترونية.

وتوالت في الأسبوعين الأخيرين حوادث قتل غامضة استهدفت موظفين في الحرس الثوري من بينهم علماء ضالعين في تطوير أسلحة قتالية لصالح حزب الله في لبنان.

كشف تقرير نشره موقع إيران انترناشونال الإيراني المعارض ومقره لندن أن ما أعلنته السلطات الرسمية في إيران عن موت ضابطين في الحرس الثوري الأحد بحادث سير هو كلام عار عن الصحة. وأضاف الموقع أن علي قمني ومحمد عبدوس وكلاهما مهندسا طيران وفضاء في الحرس الثوري لم يموتا في حادث سير ولا بمكان عملهما، وفق النشر في N12.