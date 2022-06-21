نتنياهو في جلسات مغلقة: ستكون هذه آخر مرة أترشح فيها لرئاسة الوزراء

تمت دراسة هذه الخطوة بإطار الجهود الرامية لاستقطاب الأصوات العائمة وتقريب كتلة نتنياهو من 61 مقعدًا

نقل مقربون عن رئيس حزب الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو قوله، الثلاثاء، خلال حديث مغلق، إنه ينوي أن تكون هذه آخر مرة يترشح فيها لمنصب رئاسة الوزراء، وأنه يأمل في أن يتمكن من تسليم الدولة لمن يخلفه وهي بأفضل حال سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي والاجتماعي، حسب النشر في والا.

وتطرق نتنياهو تحديدًا إلى مكافحة النووي الإيراني، والوضع الاقتصادي على خلفية الأزمة العالمية والتضخم المتوقع في الأشهر القادمة، في حين ينفي مدراء مكتب نتنياهو صحة هذه الادعاءات.

وتم التطرق في السابق إلى فكرة التزام نتنياهو بولاية أخيرة له، حتى خلال الحملات الانتخابية الأربع الأخيرة، لكنه لم يفعل ذلك في النهاية. في ذلك الوقت، تمت دراسة هذه الخطوة بإطار الجهود الرامية لاستقطاب الأصوات العائمة وتقريب كتلة نتنياهو من 61 مقعدًا.

الآن، وفقًا لرفاقه، فإن نتنياهو يفكر بجدية مرة أخرى في الإعلان أن هذه هي المنافسة الأخيرة كعنصر رئيسي في الانتخابات المقبلة. وهو يعتزم إدارة حملته الانتخابية بجبهتين، حيث يسعى لقيادة حملة أكثر ليونة وحيوية لمخاطبة المركز الإسرائيلي في حين سيستخدم عضوي الكنيست دودي امسالم وميري ريجف ليخاطب قاعدة اليمين، وسيتكل على بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير في الصهيونية الدينية للتكفل بالأصوات المتشددة يمينيا.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الكتلة اليمينية بقيادة نتنياهو تقترب من 61 مقعدًا، وأن التلميح إلى جعلها الولاية الأخيرة يهدف إلى مساعدة نتنياهو على تجاوز الحد الفاصل بينه وبين ما يصبو إليه. يذكر أن نتنياهو انتهى مؤخرًا من كتابة سيرته الذاتية، ووفقًا لأحد مساعديه، فإنه الآن بصدد الفصل الأخير.

يستعد الليكود لانتخابات تمهيدية سريعة لقيادة الحزب والقائمة، في وقت مبكر من الشهر المقبل. عضو الكنيست الوحيد الذي أعلن أنه ينوي الترشح ضد نتنياهو لقيادة الحزب هو يولي إدلشتين. وفي المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات لقيادة الليكود في نهاية عام 2019، هزم نتنياهو جدعون ساعر وفاز بأكثر من 70٪ من الأصوات.

من المتوقع أن يخوض أعضاء الكنيست الآخرون من الليكود الانتخابات التمهيدية للقائمة التي ستقام في ذلك اليوم. من جانبه، يريد نتنياهو إجراء الانتخابات التمهيدية في أقرب وقت ممكن، لتبكير عطلة الصيف وإطلاق الحملة الانتخابية في أقرب وقت.