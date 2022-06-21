تقرير: شبكة تجسس استخدمت تطبيق رياضي لمراقبة منشآت حساسة في إسرائيل

الشبكة قامت بمراقبة تحركات رجال أمن في اسرائيل خلال تواجدهم بمنشآت أمنية في اسرائيل والعالم

افادت صحيفة "الجارديان" البريطانية الثلاثاء بأـن شبكة تجسس غير معروفة استخدمت التطبيق الرياضي Strava للتجسس على رجال أمن في إسرائيل, وذلك من خلال مراقبة تحركاتهم في أنحاء العالم. وذكر التقرير أنه من الممكن أنهم راقبوا أيضا سفراتهم الرسمية في أنحاء العالم.

ويتضح من التقرير أن نفس الشبكة وضعت مسارات ركض مزيفه في منشآت حساسة، وهكذا تمكنت من مراقبة أشخاص تدربوا فيها، وحتى أيضا اولئك الذين قاموا بتنشيط إعدادات خصوصية الحساب الأكثر صرامة. ووفقا لأحد الأمثلة التي حصلت عليها الغارديان، كان من الممكن مراقبة مستخدم للتطبيق وهو يركض بمنشأة اسرائيلية سرية حساسة وفي قواعد عسكرية وفي دول اجنبية.

وكشفت القضية FakeReporter وهي مجموعة إسرائيلية تختص بمكافحة الأخبار الكاذبة على شبكات التوا صل الاجتماعي، والتي ابلغت سلطات الأمن البريطانية. وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها هناك قلق من أن التطبيقات الدعائية استخدمت لمراقبة منشآت حساسة في إسرائيل، ومن الممكن أن تلحق الضرر بالمصالح الأمنية لإسرائيل.