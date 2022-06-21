تقرير: حماس ستستأنف علاقاتها مع الحكومة السورية

وفد من قادة حماس برئاسة اسماعيل هنية يصل اليوم الى لبنان

بعثة من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وصلت اليوم الثلاثاء الى لبنان، وبحسب تقرير "لرويترز" فإن التنظيم الفلسطيني قرر استئناف العلاقات مع السلطات السورية، وذلك بعد عشر سنوات من تخليها عن دمشق بسبب معارضتها للسياسة التي اتبعها الرئيس الأسد مع المعارضة السورية.

ونقلا عن مصدر في المحادثات لرويترز قال بإن الجانبين اجريا "اجتماعات رفيعة المستوى للتوصل الى هذا الهدف" لكن مسؤولا رسميا سوريا رفض الرد على تقرير الوكالة، ويشار الى ان قادة حماس أيدوا بصورة علنية الثورة السورية التي استهدفت اسقاط النظام السوري الذي يرأسه بشار الاسد، وتركوا مقرهم في دمشق، الأمر الذي اغضب النظام في ايران، حليفتم المشتركة.

ويشار الى أن العلاقات بين حماس وايران استأنفت مؤخرا، ومسؤولون في حماس اشادوا بالايرانيين على مساعدتهم في بناء ترسانة الصواريخ بعيدة المدى للتنظيم في غزة.