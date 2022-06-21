غانتس:"الحل الصحيح لإسرائيل هو حكومة وحدة واسعة"

تأتي تصريحات غانتس بعد الاعلان عن النية لحل الكنيست والتوجة الى انتخابات

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الى قضية تفكيك الحكومة، وقال أن الحل الصحيح لدولة إسرائيل هو حكومة وحدة واسعة وقال "المطلوب في هذه الانتخابات الحفاظ على شرعية النظام والمؤسسات الرسمية". واضاف :"هناك جهات متطرفة برئاسة بن غفير التابع لتكتل نتنياهو وفي المقابل يوجد قادة الدولة، حكومة وحدة واسعة مع إطراف من اليمين واليسار هي الحل الصحيح لدولة إسرائيل".

وأضاف وزير الأمن بحسب القناة الاسرائيلية "13" بان "هذه الأيام الصعبة للبلاد، الحكومة الحالية معقدة لكنها صحيحة، انا اعبر عن تقديري لبينيت وأتمنى النجاح للابيد في منصب رئاسة الحكومة، يؤسفني بأننا لم ننجح بالحفاظ على الحكومة، كان الأمر يستحق للنضال من أجله حتى النقطة الأخيرة، لكننا سنتوجه الى انتخابات برأس مرفوع".

وتابع غانتس "سأجتمع غدا مع لابيد، سنحافظ على الأمن وعلى المجتمع الإسرائيلي وسنواصل إدارة الدولة. في الأيام القريبة سأركز جهودي على تمرير مشروع قانون حل الكنيست، المطلوب بهذه الانتخابات الان الحفاظ على شرعية النظام والمؤسسات الرسمية. يجب علينا ان نتوصل الى حكومة وحدة واسعة ونشطه بعد هذه الانتخابات وتجنب الشلل السياسي، لا يوجد ما يمكن أن نتحدث عن الجلوس مع نتنياهو، ليس قبل ولا بعد الانتخابات".

وتطرق غانتس الى قضية انطلاق عملية تعيين رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي ، وقال انه يجب ابعاد السياسة من هذا النقاش وقال "انا انوي مواصلة دفع هذه العملية" واضاف "لا يوجد شخص في اسرائيل يعرف أكثر مني المرشحين ويعرف اختيار الشخصية المناسبة".

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم، اجتمعت لجنة المالية برئاسة النائب نير اورباخ لمناقشة طلب النائب بوعاز توفور بسكي لتبكير مناقشة مشروع قانون حل الكنيست قبل القراءة التمهيدية، وصادقت اللجنة على الاعفاء من الالتزام بالاجماع وسيتم عرضة للتصويت غدا.