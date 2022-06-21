وزير الداخلية المغربي يعقد اجتماع عمل مع نظيرته الإسرائيلية، والأخيرة تؤكد أن تجديد العلاقات بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقا للعمل سويا

أيليت شاكيد، “تجديد العلاقات المغربية الإسرائيلية من شأنه أن يفتح آفاقا للعمل سويا”

قام وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع عمل مع نظيرته الإسرائيلية، السيدة أيليت شاكيد، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث أكد الجانبان عن "أهمية تطوير آليات للتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن "هذا اللقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الموقع أمام العاهل المغربي محمد السادس، في ديسمبر/كانون الأوَّل 2020"، مشيرا إلى أن اللقاء "يعكس التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين".

وتابع البيان أن اجتماع العمل حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين، مؤكدا أنه شكل، "مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين".

وفي نفس السياق، أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أن “تجديد العلاقات المغربية الإسرائيلية من شأنه أن يفتح آفاقا للعمل سويا”، ووصفت هذا الاجتماع بـ “المثمر”، مبرزة أنه شكل مناسبة لدراسة إنجاز مجموعة من المشاريع المشتركة، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

وبدأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب، غير محددة المدة، واستقبلها اليوم الثلاثاء وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان مكتب وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد، قد أعلن الأحد الماضي، عن زيارة مرتقبة للوزيرة، إلى المغرب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد الوزيرة سلسلة لقاءات مع وزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزيرة التخطيط، ووزير الاقتصاد ومسؤولين كبار في المملكة المغربية.