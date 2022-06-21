مسؤولون امريكيون لتلفزيون إسرائيلي:"اسرائيل ضاعفت نشاطها ضد برنامج ايران النووي"

يأتي هذا مع التقارير حول اعتقال ايران اشخاص زعمت انهم وكلاء للموساد الاسرائيلي

قبل شهر من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى اسرائيل، صرح مسؤولون في الادارة الامريكية لهيئة البث الرسمية "كان" بأن إسرائيل ضاعفت نشاطها ضد البرنامج النووي الايراني، وقال نفس المسؤولين بأن إسرائيل تترك الادارة الامريكية بأغلب الأوقات "بتعتيم" بما يخص نشاطاتها ضد ايران.

في المقابل، زعمت ايران اليوم اعتقالها عدد من وكلاء للموساد كان ينشطون في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران. وذلك بحسب ما أعلنه وكيل نيابه مدينة زهدان، حيث صرح بأن سعوا الى اغتيال عدد من العلماء النوويين, في حين اعلنت السلطات القضائية الايرانية بأن ثلاثة وكلاء على علاقة مع الموساد، اعتقلوا في نيسان/ابريل ستجري محاكمتهم قريبا.

ويشار الى ان صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت نهاية الأسبوع بأن صور اقمار صناعية تظهر بأن ايران تحفرشبكة من واسعة من الانفاق المحصنة جنوب موقع نطنز النووي. التقديرات هي بأن الحديث يدور عن محاولة لطهران لبناء منشآت نووية تحت الأرض، يمكن استخدامها كمخابئ للحماية من القنابل وهجمات السايبر.