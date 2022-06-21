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قائد الحرس الثوري الإيراني: الإسرائيليون محبطون وعاجزون وإيران ستصبح إحدى القوى الكبرى في العالم

i24NEWS

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في صورة الملف هذه من 24 أبريل / نيسان 2019 ، قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي يحضر اجتماعا في طهران ، إيران.
Sepahnews via AP, Fileفي صورة الملف هذه من 24 أبريل / نيسان 2019 ، قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي يحضر اجتماعا في طهران ، إيران.

قال حسين سلامي، إن "أعداء البلاد مصابون بالإحباط والعجز لعدم تحقيق أهدافهم ويبحثون عن مخرج"

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنهار سياسيا، حيث أكدت الحكومة إسرائيلية أمس الإثنين، طرح مشروع قانون أولي لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

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وقال حسين سلامي، إن "أعداء البلاد مصابون بالإحباط والعجز لعدم تحقيق أهدافهم ويبحثون عن مخرج"، مضيفا "إذا سمعت الأخبار عن المجتمع السياسي الصهيوني ستدرك أنه ينهار سياسيا وانظر إلى الولايات المتحدة لترى أنها لم تحقق أي نجاح وتفكر في الهروب لأنها لا تستطيع البقاء في العالم الإسلامي"، حسب ما نقلته وكالة فارس شبه الرسمية.

وتابع حسين سلامي، "تاريخ إيران حافل بالانتصارات وحيثما واجهنا الأعداء تراجعوا واليوم العدو محبط ومضطرب وعاجز وعصبي من عدم تحقيق أهدافه ویبحث عن مخرج"، مؤكدا أن، "الأعداء لم يعتقدوا أن إيران تستطيع توسيع منطق ثورتها في العالم بأيد فارغة وأن تفرض منطقها على العالم".

وبحسب حسين سلامي، فإن إيران تزداد قوة، مشيرا إلى أن بلاده "في المستقبل القريب ستكون من بين القوى العالمية".

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