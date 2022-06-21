اربعة استطلاعات اسرائيلية تظهر عدم نجاح اي تكتل بتشكيل حكومة

يأتي هذا بعد يوم من الاعلان عن النية لحل الكنيست الاسرائيلي والتوجه لاجراء انتخابات

كشفت اربعة استطلاعات انتخابية اسرائيلية مساء اليوم انه في حال اجريت انتخابات ، لن يحصل اي تكتل سياسي على الأغلبية لتشكيل حكومة وستعود اسرائيل الى نفس الوضع السياسي قبل تشكيل "حكومة التغيير" .

استطلاع القناة الاسرائيلية "13" منح 59 مقعد للتكتل برئاسة نتناهو ، مقابل 55 مقعدا للتكتل الذي يشكل الحكومة الحالية، في حين حصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد، بحسب الاستطلاع حصل الليكود على 35 مقعدا، والحزب الثاني هو "يش عتيد" مع 22 مقعدا، وتواصل "الصهيونية الدينية" ان تحتل المركز الثالث مع 9 مقاعد.

ويهبط حزب يمينا برئاسة تفتالي بينيت الى 4 مقاعد، في حين يحصل "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس على 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" تبقى مع 5 مقاعد, حزب العمل يحصل على 5 مقاعد، في حين يحصل كل "ميرتس" و"تكفا حداشا" و"القائمة الموحدة" يحصل كل واحد منهما على 4 مقاعد، في حين يحصل حزب "شاس" المتدين على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

في حين لا تتجاوز ميرتس نسبة الحسم في استطلاع هيئة البث الرسمية "كان" ، حزب الليكود يحصل على 36 مقعدا، "يش عتيد" يحصل على 21 مقعدا، "أزرق ابيض" يحصل على 9 مقاعد، "الصهيونية الدينة " يحصل على 9 مقاعد، حزب "شاس" مع 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة مع 7 مقاعد، القائمة المشتركة تحصل على 6 مقاعد، حزب العمل يحصل على 6 مقاعد، يمينا مع 5 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" مع 5 مقاعد، "تكفا حداشا" مع 4 مقاعد، والقائمة الموحدة مع 4 مقاعد، بموجب الاستطلاع التكتل برئاسة نتنياهو مع 60 مقعدا، في حين يحصل التكتل الذي يشكل الحكومة الحالية على 54 مقعدا.

استطلاع القناة الاسرائيلية 12 ، يظهر ان التكتل برئاسة نتنياهو يحصل على 59 مقعدا، والتكتل الذي يشكل الحكومة الحالية يحصل على 56 مقعدا، الليكود يحصل على 35 مقعدا، "يش عتيد" يبقى الثاني مع 20 مقعدا، و يحصل كل من"ازرق ابيض" و"الصهيونية الدينية" على 9 مقاعد، حزب "شاس" يحصل على 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، حزب العمل على 6 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتنو" على 5 مقاعد، والقائمة المشتركة على 5 مقاعد، في حين يحصل كل من"يمينا" و"القائمة الموحدة"و"ميرتس" و"تكفا حداشا" على 4 مقاعد لكل واحد منهما.

استطلاع القناة الاسرائيلية "14" يمنح حزب الليكود 36 مقعدا، "يش عتيد" 20 مقعدا، "الصهيونية الدينية" مع 9 مقاعد، وحزب "شاس" 8 مقاعد، وكل من "ازرق ابيض " و"يهدوت هتوراة" يحصلان على 7 مقاعد، ويحصل كل من القائمة المشتركة و"يسرائيل بيتنو" على 6 مقاعد، حزب العمل على 5 مقاعد، ويحصل كل من حزب "يمينا" والقائمة الموحدة و"تكفا حداشا" و"ميرتس" على 4 مقاعد لكل واحدة منهما.