نقابة المعلمين في إسرائيل تعلن عن تعليق الدراسة في كافة مدارس البلاد غدا الاربعاء

يشمل الإضراب الحضانات والبساتين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية وفوق الابتدائية

أعلنت نقابة المعلمين في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في كافة مدارس البلاد غدًا الاربعاء، كجزء من إضرابهم المستمر احتجاجًا على تدني الأجور.

وقالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافة بن دافيد "نحن نفاوض ممثلين عن وزارة المالية منذ ستة اشهر وحتى الان لم نحصل على اقتراح عيني من اجل تحسين ظروف عمل المعلمين او من اجل التوقيع على اتفاقية اجور جديدة".

وأضافت يافة بن دافيد في البيان، " من هنا فانني ادعو وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة المعارف يفعات شاشا بيطون واصحاب الشأن لعقد اجتماع مستعجل ومطول لنتمكن من التوصل لاتفاق ولنعلن انهاء التشويشات في جهاز التعليم".

وتابعت يافة بن دافيد، "جهاز التعليم في خطر واكبر خطر هو ترك المعلمين لمهنة التدريس ويتوجب علينا العمل كل ما بوسعنا لنحافظ على جهاز التعليم ونحافظ على طلابنا وابنائنا".

ويشمل الإضراب الحضانات والبساتين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية وفوق الابتدائية والاستوديوهات ما عدا مؤسسات التعليم الخاص .