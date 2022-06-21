الضفة الغربية:مقتل فلسطيني في اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين قرب ارئيل

الشرطة الاسرائيلية اعلنت عن فتحها تحقيقا بمقتل الفلسطيني على حسن حرب (27 عاما) قرب ارئيل

قتل فلسطيني من قرية اسكاكا شرقي سلفيت في الضفة الغربية خلال اشتباكات مع مستوطنين قرب مستوطنة ارئيل، وبحسب موقع "واينت" قامت مجموعة من المستوطنين بالتجول في المنطقة، وخلال ذلك وقع اشتباك مع فلسطينيين، وخلال الاشتباك قام احد عناصر الامن في مستوطنة ارئيل باطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء لفك الاشتباك بين الجانبين، وافيد بالمقابل عن طعن الفلسطيني.

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت ان على حسن حرب (27 عاما) من قرية اسكاكا توفي بعد تلقية طعنه قاتلة في القلب، وقالت مصادر فلسطينية أن اسرئيلي من قام بقتل حرب.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في ظروف الحادث وذكرت الشرطة بحسب "واينت" انه من الممكن انه جاء نتيجة خلاف بين الفلسطينيين انفسهم وليس نتيجة الاشتباك مع المستوطنين، وقالوا ان نحو 40 فلسطينيا وصلوا الى المكان وبدأوا بالقاء الحجارة تجاههم، وهو ما أدى الاشتباك بين الجانبين.

وأشارت منظمة "يش دين" بحسب "واينت" الى ان أحد سكان قرية اسكاكا روى لباحث المنظمة اليسارية :"ان الشاب الفلسطيني ووالديه تواجدوا في ارضهم المقابلة لجدار مستوطنة ارئيل، ووصلت الى المكان مجموعة من المستوطنين لاقامة خيمة، وتطور جدال بين الطرفين، وترك المستوطنون المكان، فورا بعد ذلك وصل جنود الى الموقع وبعدها عاد المستوطنون، واندلع في المكان اشتباك بين المستوطنين والفلسطينيين وخلاله قام مستوطن بطعن الشاب بسكين".