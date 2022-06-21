تقرير: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين

رئيس قسم القوة العاملة يقوم بعقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع وايجاد حلول

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان عدد حالات الانتحار في الجيش الاسرائيلي سجلت قفزة في غضون نصف عام، حيث توفي منذ بداية عام 2022، 11 جنديا بعد انهائهم حياتهم، في حين انه خلال العام المنصرم انتحر 11 جنديا وفي عام 2020 انتحر 9 جنود.

في أعقاب هذه القفزة المقلقة، ذكرت "كان" أن رئيس قسم القوة العاملة في الجيش الاسرائيلي يانيف عاشور، عقد جلسة طارئية مع مسؤولي الصحة النفسية لدراسة الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع المقلق لهذه الحالات من الانتحار، الروابط وارتباطها مع فترة كورونا ومتغيرات اخرى، ولم يصدر من الجلسة اي استنتاج واضح، لكن قادة الجيش امروا بمضاعفة اليقظة والانتباه الى الموضوع. كما أمر رئيس القوة العاملة بفتح خط ساخن للجيش الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "كل وفاة لجندي يتم التحقيق بها بصورة معمقة، بهدف التوصل الى الحقيقة والحصول على الاستنتاجات المطلوبة. وجرى هذا ايضا خلال الحوادث الاخيرة، بعد انتهاء التحقيقات يتم ارسال الاستنتاجات الى النيابة العسكرية لفحصها. الجيش الاسرائيلي يتشارك مع العائلات الثكلى حزنها ويواصل مرافقتها"