ولي العهد السعودي يصل الأردن ويجري مباحثات مع الملك عبد الله

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، وهي ثاني محطاته في جولته الإقليمية التي بدأها بزيارة رسمية إلى مصر.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية في قصر "الحسينية".