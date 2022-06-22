ولي العهد السعودي يصل الأردن ويجري مباحثات مع الملك عبد الله

قال الديوان الملكي الأردني، إن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، كان في مقدمة مستقبلي بن سلمان

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، وهي ثاني محطاته في جولته الإقليمية التي بدأها بزيارة رسمية إلى مصر.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية في قصر "الحسينية".

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وفي نفس السياق، قال الديوان الملكي الأردني في تغريدة له، إن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، كان في مقدمة مستقبلي بن سلمان مع الملك

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ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملك عبد الله الثاني، فيما حمّله العاهل الأردني تحياته للملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل الإثنين الماضي، إلى القاهرة في زيارة رسمية استغرقت يومين، ضمن جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا أيضاً

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