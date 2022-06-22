بينيت لوزير الخارجية الأمريكية:"سأدعم لابيد بعد استلامة منصبه رئيسا للحكومة الاسرائيلية"

وكان وزير الخارجية الامريكية أجرى اتصالا ايضا مع وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد لمناقشة زيارة بايدن

اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مساء أمس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن أكد له خلالها أنه سيدعم يائير لابيد مع استلامه منصبه رئيسا للحكومة الاسرائيلية الانتقالية.

وشكر بلينكن خلال المكالمة رئييس الحكومة بينيت على عمله لدعم العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال توليه منصب رئاسة الحكومة، معلنا انه يتوقع مواصلة التعاون معه بخصوص الملف الايراني. ويشار الى ان بينيت سيتم تعييه رئيس الحكومة البديلة و"المسؤول عن ملف ايران" وذلك بعد اتمام عملية التبادل بينه وبين لابيد.

من جانبه شكر بينيت وزير الخارجية الامريكية "على الشراكة والصداقة اللتين أثبتا قدرتهما على العمل معًا من خلالهما" كما وأكد بحسب البيان الصادر "على أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لا بد لها من أن تستمر بالروح الإيجابية وأن تكون خالية من الاعتبارات السياسية".

واضاف بيينت انه "بفضل الاستقامة، والنزاهة والعمل المشترك تمكنّا من تحقيق العديد من الإنجازات"، كما شدد الجانبان على "أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى اسرائيل الشهر القادم". كما اتفق الاثنان على ابقاء التواصل بينهما.

كما اجرى بلينكن امس مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية يائير لابيد،ناقش الجانبان خلالها الزيارة القريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذكر البيان الصادر عن لابيد إن "الزيارة تشكل فرصة لتشديد العلاقة الشخصية العميقة للرئيس مع إسرائيل، للالتزام الأمريكي لأمن إسرائيل وتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة".