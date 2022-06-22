إسرائيل تبدأ في تشييد جدار أمني بطول 45 كيلومترا في الضفة الغربية

وأضاف البيان، إنه "سيشمل جدارًا خرسانيًا ضخمًا ومعدات حماية ووسائل تكنولوجية أخرى لمنع عمليات التسلل".

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل بدأت في بناء جدار أمني، بطول 28 ميلا (45 كيلومترا)، ويصل إرتفاعه إلى 9 أمتار شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه "سيشمل جدارًا خرسانيًا ضخمًا ومعدات حماية ووسائل تكنولوجية أخرى لمنع عمليات التسلل، وسيحل محل السياج الأمني ​​الذي تم بناؤه قبل 20 عامًا، بالقرب من قرية سالم شمال الضفة الغربية.

ومن جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس،، إننا "نواصل تعزيز حماية الشمال من خلال تعزيز الحاجز الأمني وتوفير حل للجبهة الداخلية الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من أنشطتنا العملياتية، في الوقت نفسه سنواصل العمل في مواجهة أي تهديد من أجل توفير الأمن لمواطني إسرائيل".

يقوم قسم الهندسة والبناء بوزارة الأمن والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بتنسيق جهود البناء، حيث يبدأ الجدار في شمال الضفة الغربية وينتهي في منطقة بيت حيفر.