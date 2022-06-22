اسرائيل تتجه نحو انتخابات :المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءه التمهيدية

وتحاول المعارضة تحاول تمرير مشروع قانون المتهم الذي يحضر على من بحقه لائحة اتهام خوض الانتخابات

اقرت الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم 11 مشاريع قوانين لحلها، في حين ان رئيس لجنة الكنيست النائب نير اورباخ ابلغ الائتلاف انه لن يتيح عقد جلسة للجنة اليوم، حتى يمنح المزيد من الوقت للاتصالات لاقامة حكومة بديلة. في حين سيحاول الائتلاف استغلال هذا الوقت لتمرير "مشروع قانون المتهم" الذي يمنع اي شخص في حقة لائحة اتهام بأن يتم تعيينه رئيسا للحكومة، في حين اعلن نفتالي بينيت انه سيتيح لأعضاء يمينا حرية التصويت.

وافادت هيئة البث الرسمية "كان" ان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يرغب بتأجيل حل الكنيست حتى نهاية الاسبوع القادم او بداية الاسبوع الذي يليه، حتى يستنفذ المحاولات لاقامة حكومة بديلة، ويتضح بأن الموعد للانتخابات سيكون بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم.

من جانبه صرح رئيس القائمة الموحدة منصور عباس في حديثه ل"كان" أنه "غير غاضب على النائب من قائمته مازن غنايم الذي تمرد على قرارات الحزب وقال "كنت سأغضب ان ادركت انه كان من الممكن أن نستمر" واوضح :"تفكك الائتلاف بدأ مع شيكلي،بعدها سيلمان ومن اورباخ، منذ البداية عرفت ان تحرك اورباخ لا رجوع عنه، في نهاية الأمر ن فكك الائتلاف الحكومي ليس اعضاء الكنيست العرب".