بينيت :"اعرض على العدو عدم استغلال الوضع السياسي في اسرائيل للاخلال بالهدوء في الجنوب"

جاءت تصريحات بينيت خلال زيارة الى فرقة غزة للاطلاع على الاوضاع واجراء تقييم امني

على ضوء الانتخابات المبكرة في اسرائيل، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم انه "يعرض على العدو عدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل لانتهاك عام الهدوء في الجنوب"، وجاءت تصريحاته خلال زيارة الى فرقة غزة اجرى خلالها تقييما للوضع الأمني مع قائد المنطقة الجنوبية، وقائد وفرقة غزة.

وأشار بينيت :"نحن نلخص العام الأهدأ لسكان سديروت، اشكلون ومحيط غزة منذ 15 عاما، الوضع الطبيعي في الجنوب هو الهدوء، الامن والحياة الطبيعية" وبرأية "الجنوب والمنطقة في تشهد ارقاما قياسية بالنسبة للطلب على المنازل، عائلات جديدة وبيوت جديدة يتم بنائها هنا، هذه صورة الانتصار الحقيقي".

بالاضافة لذلك، ابلغ رئيس الحكومة السكان حول زياراته الكثيرة الى هذه المنطقة، ايضا حين تولى مناصب اخرى، رئيس الحكومة قال للسكان انه يتمنى لهم ان الحياة العادية والهدوء الذي عاشوه الماضي بفضل سياسة الحكومة، ان يتواصل ايضا في الاعوام القادمة".