اسرائيل/منسق كورونا: "نحن في خضم موجة سادسة لانتشار الوباء"

المتحور الجديد بحسب بروفيسور زرقا يؤثر بصورة خطيرة على الفئات السكانية المعرضة للخطر

صرح منسق كورونا بروفيسور سلمان زرقا اليوم بأن إسرائيل في موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا-موجة سادسة ، تؤدي الى حالات خطيرة بين الفئة السكانية المعرضة للخطر والاشخاص بجيل 60 فما فوق، وهم يشكلون الغالبية من الذين يدخلون المستشفى للعلاج، وقال بروفيسور سلمان زرقا أن الموجة الحالية مرتبطة بالمتحور BA5 وهو موجود بـ50% بالتسلسلات الجينية.

وأكد زرقا انه لا يتم دراسة قيود او اغلاقات ولا توجد توصيات مهنية لاتخاذ خطوات من هذا القبيل، وقال :"يمكننا مواصلة حياتنا العادية والتخطيط لعطلات في خارج البلاد وفي البلاد، كل هذا ممكن ولا توجد سياسية يمكن ان تمس بهذا. لكن من واجبنا الحذر، ايضا في البلاد وفي دول مختلفة في العالم حتى نتجاوز هذه الموجة بسلام".

وبخصوص مميزات المتحور BA5 قال زرقا :"نتعلم من البرتغاليين بأن هذه المتحور معدٍ أكثر ومقاوم للتطعيم بكل ما يتعلق بالعدوى. تعليماتنا هي بأن موجة BA5 ستكون اقل من اوميكرون الذي كان في كانون ثاني/يناير، انا لا زلت حذرا لان الحديث عن نموذج.

وزارة الصحة الاسرائيلية اعلنت عن 10,785 اصابة يومية جديدة وان مؤشر انتشار العدوى بلغ 1.28 مسجلا انخفاض، ونسبة عدد الاصابات من الفحوصات بلغت 35% ، في حين انخفض عدد الاصابات الخطيرة الى 190 اصابة.