الكويت: حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة"لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي"

طالب من الشعب ألا يجعل اختياره لممثليه في الانتخابات القادمة، على أساس القبلية أو الطائفية على حساب الوطن.

أعلن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، مشيرا إلى أنه "لجأنا لقرار حل مجلس الأمة مضطرين" وطالب من الشعب ألا يجعل اختياره لممثليه في الانتخابات القادمة، على أساس القبلية أو الطائفية على حساب الوطن.

جاء ذلك في كلمة إلى الكويتيين نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث استعرض الشيخ مشعل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، مشدا على القول: "لن نحيد عن الدستور ولن نعدله أو نمس به".داعيا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى تحمل المسؤولية الوطنية.

وشدد على أن الأزمات والتحديات تحيط بالكويت من كل جانب، في وقت تشتت فيه الخلافات والمصالح الشخصية المشهد السياسي على حساب مصلحة البلاد.وأشار إلى تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.

وتعهد الشيخ مشعل بمواصلة عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة، وترك هذه المهمة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولفت إلى القيادة لم تمنع أي أحد من إجراء إصلاحات تحقق مصلحة البلاد، لكنها لم تلمس من الحكومة أو البرلمان إنجازات.

وبناء على ذلك واستجابة للواجب الوطني والدستوري قررنا -يقول الشيخ مشعل- اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، ولجأنا لحل المجس مضطرين.