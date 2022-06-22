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سوريا: وزارة النقل تعلن استئناف الرحلات بمطار دمشق اعتبارا من يوم غد الخميس

i24NEWS

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العلم السوري في مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية في 1 تشرين الأول 2020.
LOUAI BESHARA / AFPالعلم السوري في مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية في 1 تشرين الأول 2020.

تم استهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي بسبب قصف إسرائيلي ما تسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة

أعلنت وزراة النقل السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، استئناف الرحلات في مطار دمشق الدولي اعتبارًا من 23 يونيو/حزيران الجاري"، بعد توقفها بسبب "قصف إسرائيلي".

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وكانت وزارة النقل في 10 يونيو/حزيران الجاري أعلنت أنه "تم استهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي بسبب قصف إسرائيلي ما تسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة مع الإنارة الملاحية"

وأشارت إلى تعرض مبنى القاعة الثانية للمطار لأضرار مادية، وتم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.

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