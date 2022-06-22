إسرائيل: رئيس الوزراء يعارض التصويت على "قانون المتهم" لكنه يعطي حرية التصويت لأعضاء كتلته

المواطنون هم من يجب أن يحسموا هذا الأمر من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق التدخل بتغيير قواعد اللعبة

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه لا يؤيد التصويت على "قانون المتهم" في الوقت الذي يسعى الائتلاف بأغلبيته بشكل محموم للدفع بالمقترح لإقراره في الكنيست تحسبا لإمكانية نجاح بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة بديلة في أعقاب إعلان بينيت حل الكنيست.

وقال بينيت إنه بالرغم من قراره المعلن التصويت ضد القانون فإنه في الوقت نفسه سيسمح لأعضاء كتلته يمينا بحرية التصويت. وعلل رئيس الوزراء قراره بالقول "إن الحق في الانتخاب والترشح مقدس وهو جوهر الديمقراطية، كان ذلك رأيي وسيبقى كذلك". وأضاف "صحيح أننا رأينا أنه تم دفع ثمن باهظ لقاء مزاولة متهم عمله في الحكومة، لكن فقط المواطنون هم من يجب أن يحسموا هذا الأمر من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق التدخل بتغيير قواعد اللعبة وأنا واثق من أنهم سيفعلون الأمر الصواب".

وكان عضو حزبه أبير كارا قد دعم موقف بينيت بقوله "بحال كان الجمهور يضع ثقته في شخص معين فلا يجوز أن تحول لائحة اتهام وضعها موظف ولم تتبين بعد صحة الأمر من عدمه دون انتخاب هذا الشخص من قبل جمهوره". وأضاف كارا "تمرير قانون المتهم من شأنه أن يعزز بشكل مفرط النشاط القضائي والاستشاري وسيسهل على اللاعبين السياسيين الإيقاع بالخصوم. يحتاج شعب إسرائيل للذهاب إلى صناديق الاقتراع والبت في هذه القضية."

ووصف وزير السياحة يوئيل رزبوزوف (يش عتيد) في حديث لموقع Ynet القانون بأنه "يستند إلى قيم وسنتبعه بكل قوتنا". وعندما سئل هل أعضاء يمينا موافقون؟ أجاب: "سنجند كل الأصابع".

وطالبت المعارضة الائتلاف بإلغاء إقالة عضو الكنيست عميحاي شكلي من يمينا كشرط لأي مفاوضات حول أي قضية يريدون التوصل إلى تفاهم بشأنها، بما في ذلك بشأن تمديد قانون المستوطنات. ورفض التحالف طلب المعارضة وانفجرت المحادثات بين الطرفين. ألقى زعيم التحالف بوعز توبوروفسكي باللوم على المعارضة، مدعيا أن "هذه معارضة تريد حرق البلاد، فقط من أجل المصالح الشخصية الرخيصة، ووصفها ب\انها معارضة لدولة اسرائيل ".

وكان الائتلاف قد أعلن أنه ينوي اليوم الأربعاء إجراء تصويت على القانون بالقراءة الأولى بالرغم من تحفظ عضو الكنيست ورئيس الكنيست ميكي ليفي من محاولات إقرار القانون بشكل خاطف.