تقرير: يعتقد الخبراء أن الانتخابات قد تكلف إسرائيل 840 مليون دولار

"بسبب عدم الاستقرار السياسي، أصبح يوم الانتخابات عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على عاتق أرباب العمل لأنه شغل"

وفقا لتقدير معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI).سيعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تكلفة تقارب 840 مليون دولار (2.54 مليار شاقل) بسبب الانتخابات العامة المقبلة، وهي الانتخابات الخامسة منذ عام 2019 ، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية(12)

واشارت القناة نقلا عن أرقام من مركز ماكرو للاقتصاد السياسي، إلى أن يوم الانتخابات - يوم عطلة مدفوعة في إسرائيل - سيكلف حوالي 435 مليون دولار ، وستتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 43 إلى 53 في المئة من هذه التكاليف.

وستبلغ التكلفة الإجمالية لأيام الانتخابات الستة منذ عام 2015 ، بما في ذلك التصويت المقبل المتوقع لنهاية العام الجاري، 4 مليارات دولار.

ومن جهته قال رئيس اتحاد المصنعين رون تومر إنه "يجب إلغاء يوم الانتخابات للعمال لأنه "في السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار السياسي، أصبح عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على عاتق أرباب العمل"، وفقا لتايمز أوف إسرائيل ،

وكان رئيس غرفة المنظمات والشركات المستقلة في إسرائيل، روي كوهين، قد اصدر بيانا، قال فيه إن "الشركات المستقلة وأرباب العمل يدفعون تكاليف الانتخابات من جيوبهم".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تمويل الانتخابات نفسها يمثل تكلفة كبيرى، حيث زادت ميزانية لجنة الانتخابات المركزية بنسبة 10 إلى 20 في المئة مع كل انتخابات، لتصل إلى 288 مليون دولار هذه المرة.