اعتقال مستوطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه بمقتل فلسطيني طعنا بمدينة أريئيل

تم القبض على المشتبه به أثناء وصوله لتقديم شكوى في مركز الشرطة، وصدر أمر بمنعه من مقابلة محام

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، أحد المستوطنين اليهود للاشتباه في تورطه بحادثة مقتل الفلسطيني علي حسن حرب (27 عاما) طعنا قرب أريئيل أمس. وأفيد بأنه تم القبض على المشتبه به أثناء وصوله لتقديم شكوى في مركز الشرطة. بالإضافة إلى اعتقاله، مُنع من مقابلة محام.

ويفيد موقع واينت بأن مجموعة من المستوطنين وصلت الليلة الماضية بحافلات صغيرة للقيام بجولة في منطقة نوفي نحميا، وهي مستوطنة مجاورة لمستوطنة أريئيل، ووقعت مواجهة خلال الجولة بينهم وبين فلسطينيين تواجدوا في المكان. وأثناء المواجهة، أطلق حارس مستوطنة أريئيل طلقات تحذيرية في الهواء، فيما أفادت أنباء عن تعرض فلسطيني للطعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب البالغ من العمر 27 عاما قضى جراء طعنه في قلبه.

وكانت الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات القضية منذ الليلة الماضية وقالت إنها ربما تكون نتيجة صراع بين الفلسطينيين أنفسهم وليس نتيجة المواجهة مع المستوطنين الذين ذكروا أن نحو 40 فلسطينيا وصلوا إلى مكان الحادث وأخذوا يرشقونهم بالحجارة، ما أدى إلى اندلاع مواجهة بين الطرفين.

وانتقد المحامي آدي كيدار من منظمة "حوننو" الذي يترافع عن المشتبه فيه، سلوك الأجهزة الأمنية حيث قال إن "اليهود نجوا بأعجوبة من تلك الحادثة". وأضاف "وصل المشتبه به إلى مركز الشرطة اليوم للإدلاء بشهادته، وليس حتى لتقديم شكوى حول ما جرى. لقد وقع حادث اعتداء عربي خطير على اليهود، وهذا أمر يتكرر منذ أشهر. أعتقد أن الأجهزة الأمنية بقيادة الشاباك والشرطة قد اختلط عليها أمرها".