وزيرة الداخلية الإسرائيلية:"هدفنا توقيع الاتفاقية النهائية الشهر الوشيك لجلب العمال الأجانب من المغرب إلى إسرائيل"

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، بعد لقائها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر:"هدفنا توقيع الاتفاقية النهائية الشهر المقبل لجلب العمال الأجانب من المغرب إلى إسرائيل"واضافت :"تحدثنا عن التحديات التي تواجه إيران والتي يشترك فيها كلا البلدين"

وقبل زيارة شاكيد إلى المغرب، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في جلب عمال مغاربة للعمل في ميداني البناء والتمريض.

وكانت شاكيد قد أعلنت "في أول تصريح علني لمسؤول إسرائيلي) عن دعم بلادها للسيادة المغربية على الصحراء، جاء هذا خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس الثلاثاء، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارتها. وزارة الخارجية المغربية شددت في بيانها بأن الاجتماعات بين الجانبين تعكس التزام البلدين استئناف العلاقات الرسمية الكاملة بين المغرب وإسرائيل. .