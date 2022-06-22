بعد زيارة أردوغان للسعودية: ولي العهد السعودي يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي

بدأت المصالحة بنهاية نيسان عندما زار أردوغان الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية السنة المقبلة السعودية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد ظهر الأربعاء، إلى أنقرة في زيارته الرسمية الأولى لتركيا بعد تسع سنوات من الخلافات، التي زادتها تعقيدًا قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى تأكيده الجمعة زيارة الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، "بإذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات" بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وبدأت المصالحة بين البلدين في نهاية نيسان/أبريل عندما زار أردوغان الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية السنة المقبلة السعودية، فيما تواجه بلاده صعوبات جمة على مستوى الاقتصاد، وذلك في مسعى إلى "تطوير" العلاقات بين البلدين.

وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، قرر القضاء التركي حفظ قضية اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الذي قتل في ظروف ما زالت غامضة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول التي قصدها للحصول على وثائق لزواجه من خطيبته التركية.

وأحالت أنقرة الملف على السلطات السعودية بعدما وجهت إليها اتهامات مبطنة بتنفيذ الجريمة. وفتح حفظ القضية المجال أمام التقارب مع الرياض.

يجري اللقاء اليوم في القصر الرئاسي اعتبارًا من الساعة 16,30 (13,30 بتوقيت غرينتش)، بحسب البرنامج الذي أعلنته الرئاسة التركية. ولم يعلن عن أي مؤتمر صحافي. لكن يتوقع أن يحصل توقيع اتفاقات عدة خلال الزيارة، كما قال مسؤول تركي كبير لوكالة فرانس برس.

يذكر أن ولي العهد السعودي قام أمس الثلاثاء بزيارة مصر حيث وقع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقيات مشتركة، توجه على إثرها لزيارة الأردن ومنها إلى تركيا.