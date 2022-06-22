إسرائيل: نقابة المعلمين تعلن مواصلة الإضراب غدًا وبكافة مدارس البلاد

أوضح المسؤولون في نقابة المعلمين أن الخطوات التصعيدية ستستمر حتى وصول اقتراح ملموس من وزارة المالية

أعلنت نقابة المعلمين، الليلة (الأربعاء)، عن مواصلة الإضراب غدًا في جميع أنحاء البلاد ويشمل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بينما تنتظم الدراسة كالمعتاد في مؤسسات التعليم الخاص، بحسب النشر في واينت.

وأوضح المسؤولون في نقابة المعلمين أن الخطوات التصعيدية ستستمر حتى وصول اقتراح ملموس من وزارة المالية، ودعوا ليبرمان إلى عدم الانتظار حتى يوم الأحد، بل الدخول في مفاوضات جادة غدًا. وفي الأثناء، عقد رؤساء السلطات جلسة طارئة لمناقشة أوجه التصرف حيال إضراب هيئة التدريس.

وصرحت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافا بن دافيد بالقول: "لقد أجرينا مفاوضات مع موظفي المالية منذ نصف عام، لكننا لم نتلق حتى الآن اقتراحًا جديًا واحدًا." اليوم نرى أن وزارة المالية لديها أموال، لكنها تفضل تقديمه لمشغلي المخيمات الصيفية وليس للعاملات والعاملين في سلك التعليم والذين يقع على كاهلهم عبء نظام التعليم". وأضافت بن دافيد أنه "بتلك التصرفات فإن وزارة المالية تعمق الأزمة في نظام التعليم، وتدفع أعضاء هيئة التدريس إلى ترك أماكن عملهم. فوزارة المالية تبث رسائل للجمهور ولعمال سلك التعليم أنه لا توجد حاجة لعاملين حرفيين في سلك التعليم يتم تسند إليهم مسؤولية تعليم جيل المستقبل في إسرائيل".

وشكرت بن دافيد رئيس النقابة، أرنون بار دافيد، الذي أوعز إلى مساعدات رياض الأطفال بعدم استبدال معلمات رياض الأطفال يوم الأحد، وفي المدارس أثناء عطلة الصيف، وهو ما حاولت الدفع إليه وزارة المالية. ووجهت المسؤولة نداء لوزير المالية مجددًا بإجراء لقاء شخصي معها ومع وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون، والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية.

وقالت نقابة المعلمين إن ممثليها "مستعدون للجلوس حتى يخرج الدخان الأبيض، ويأملون أن يصدر وزير المالية يوم الخميس تعليمات إلى موظفي المالية بإعداد جداول رواتب ومقترحات ملموسة لزيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس في الدولة".

وجاء في بيان صادر عن الوزيرة شاشا بيطون اليوم أن "الإضراب كان سينتهي اليوم، لو وافقت المالية بالفعل على لقاء المعلمين. وزارة التربية اتخذت كافة التدابير لمنع الإضراب اليوم لكن وزارة المالية أصرت على موقفها. منذ أشهر طويلة وانا أخوض غمار هذه المفاوضات وأعلم أننا عرضنا كافة الحلول المطلوبة، وأن الوصول إلى اتفاق أمر ممكن ووزير المالية يعرف ذلك".

وأشارت وزيرة التربية والتعليم إلى أنه "بدون وجود معلمين في النظام، لن نتمكن من الحفاظ على الاستقرار وروتين الدراسة الذي يمثل أهمية كبيرة لنا جميعًا. المالية تسخر من الجمهور، بالإمكان تدارك الأمور ابتداء من هذه الساعة وعدم تعريض الأهل والطلاب لهذه الأوجاع" وفق ما قالت الوزيرة.

يذكر أن ليبرمان خطط لخطة التفافية من خلال اللقاء مع قيادة الأهالي القطرية قبل عدة أسابيع حيث رتب لمؤتمر صحافي جمع رئيس قيادة الأهالي القطرية ميروم شيف مع رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر للتنسيق حول التوفيق بين أيام عطل الأعياد وإجازة المعلمين. بالإضافة إلى الاتفاق حول تبكير الأنشطة الصيفية بما يمكن السلطات من تفعيل رياض الأطفال خلال أيام الإضراب من خلال تشغيل مساعدات للرياض عوض المعلمات المضربات لقاء أجر 40 شاقل للساعة الواحدة.

وعلى عكس موقف الحكم المحلي، أعلن رئيس نقابة مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية، شاي بروختمان، عن معارضته للمبادرة.