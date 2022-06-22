إسرائيل تسمح بدخول 2000 عامل فلسطيني إضافي من غزة بعد إطلاق الصواريخ

وافق غلنتس على منح 2000 تصريح أخيرا اعتبارا من الأحد الوشيك "شريطة الحفاظ على الهدوء والأمن في المنطقة".

أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المعروفة بالاختصار COGAT ، أنه سيتم إضافة 2000 تصريح إضافي، ليصل عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في غزة إلى 14 ألفا، بعد أسبوع تقريبا من إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل،

ومع ذلك ، تم تجميد هذا الإجراء السبت المنصرم ، بعد أن أطلق مسلحون من قطاع غزة صاروخا على مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية.

وبحسب منسق أعمال الحكومة في المناطق، وافق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على منح 2000 تصريح أخيرا اعتبارا من الأحد الوشيك "شريطة الحفاظ على الهدوء والأمن في المنطقة".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) إن هذه التصاريح لدخول إسرائيل هي لأغراض اقتصادية وهي تضاف إلى تصاريح العمل الممنوحة بالفعل لـ 20.000 من سكان غزة بقرار من غانتس.

وافقت وزارة الأمن على خطة مارس لزيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في قطاع غزة من 12000 إلى 20000 ، وهي زيادة غير مسبوقة.

اعتبارا من منتصف عام 2021 ، كان لدى 7000 فلسطيني فقط من غزة تصاريح للعمل أو القيام بأعمال تجارية في إسرائيل.