إسرائيل تتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية

دعا البرلمانات الأخرى في جميع أنحاء العالم "للانضمام إلى المعركة من خلال تبني" هذا التعريف لمعاداة السامية.

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، لصالح تعريف معاداة السامية الذي اقترحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي في بيان: "لقد اتخذنا قرارًا تاريخيًا اليوم" باعتماد هذا التعريف، ودعا البرلمانات الأخرى في جميع أنحاء العالم "للانضمام إلى المعركة من خلال تبني هذا التعريف لمعاداة السامية"

وأضاف ميكي ليفي إلى أن "الكنيست، بصفتها مجلس نواب الشعب اليهودي، منخرط في محاربة معاداة السامية بأبشع أشكالها ... والتي تشمل إنكار الهولوكوست ، وإنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير ، وكذلك التعبيرات معاداة السامية متخفية في صورة انتقاد لإسرائيل".

ويصف هذا التعريف ، الذي تبنته أكثر من 30 دولة حول العالم ، سلوكيات مختلفة تعتبر معادية للسامية ، ولا سيما إنكار الهولوكوست.

ووفقا لميكي ليفي، فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يظهر في شكل كراهية تجاههم. وتستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية الأفراد اليهود أو غير اليهود و / أو ممتلكاتهم ومؤسساتهم المجتمعية وأماكن تواجدهم"

وقال ليفي: "إن معاداة السامية تقوض أهم القيم الديمقراطية الأساسية ومكافحتها ضرورة"، ودعا البرلمانات الأخرى في جميع أنحاء العالم "للانضمام إلى المعركة من خلال تبني" هذا التعريف لمعاداة السامية.

كما يدين التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "المعاملة غير المتكافئة لدولة إسرائيل ، التي يُطلب منها تبني سلوكيات غير متوقعة ولا مطلوبة من أي دولة ديمقراطية أخرى".