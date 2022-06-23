تقارير: إقالة رئيس جهاز المخابرات الايرانية بعد فشله باستهداف إسرائيليين في تركيا

رئيس جهاز الاستخبارات الايراني بحسب التقرير هو من يقف وراء المحاولات لاستهداف اسرائيليين في تركيا

افادت القناة الاسرائيلية "13" بأن رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الايراني حسين طيب أقيل من منصبه، وذلك اعتمادا على عدد من الحسابات الايرانية في تويتر وتلغرام، ولم يصدر اي تأكيد رسمي حول ذلك. وبحسب التقرير الاسرائيلي فإن طيب هو من يقف وراء المحاولات لاستهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وذلك استنادا الى مسؤولين أمنيين اسرائيليين خلال تقرير للقناة الاسرائيلية الجمعة، وذكر التقرير اليوم ان إقالته على ما يبدو تأتي على خلفية فشله بتحقيق ذلك.

وبحسب المسؤولين الاسرائيليين، فإنه خلال الأسبوع الماضي وردت تقارير من ايران تشير الى اصوات من داخل المؤسسة الأمنية الايرانية تطالب بإقالة طيب في أعقاب سلسة من الإخفاقات والفشل يتحمل طيب مسؤوليتها. وهناك من يدعي ان طيب مسؤول عن عدم وقف سلسلة الأنشطة في ايران، والتي تشمل اغتيالات لمسؤولين بالحرس الثوري والمنسوبة الى إسرائيل، وايضا الى الاخفاقات المستمرة لدفع سلسلة من انشطة الرد على هذه العمليات خارج ايران.

وقال المسؤولون الأمنيون أن هذه التقارير الواردة من ايران تصف طيب بالفترة الأخيرة مثل "حيوان جريح في حالة جنون"، والذي يحاول بجنون شديد بسبب خوفه على مكانته امام المرشد الاعلى خمينائي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في تركيا واماكن أخرى بأي ثمن.

وذكر التقرير بأن الطيب "المعروف بشخصيته المتطرفة التي لا تفوت استخدام اية وسيلة، يحاول خلال الايام الاخيرة استهداف إسرائيليين في تركيا ، وهو يقوم بذلك من منطلق حملة جنونية للحفاظ على مكانته داخل المؤسسة الأمنية الايرانية".