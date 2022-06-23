انطلاق بعثة مساعدات إسرائيلية للمساعدة بإخماد حرائق شمالي قبرص

منذ يوم الثلاثاء ينتشر حريق ضخم في شمال قبرص، وتم خلاله اخلاء قرية على الأقل

انطلقت اليوم الخميس بعثة مساعدة إسرائيلية لإطفاء الحرائق والإنقاذ الى قبرص للمساعدة بإخماد حريق ينتشر في شمال الجزيرة، وتضم البعثة طائرتا إطفاء إسرائيليتين وأعضاء طاقم وضابط تنسيق جوي، جاء هذا بحسب النشر في موقع "واينت" الاسرائيلي.

القرار بإرسال طائرات الإطفاء اتخذ في أعقاب طلب من جانب الحكومة القبرصية قُدِمَ إلى إسرائيل، وقام بالمصادقة عليه كل من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف.

وكانت وسائل إعلامية قبرصية تحدثت عن حريق ينتشر في قبرص بسبب الرياح القوية في الجهة التركية من الجزيرة منذ ظهر يوم الثلاثاء، وتم إخلاء قرية واحدة على الأقل وأصيب اربعة اشخاص في الحريق بينهم رجل إطفاء.

ويشار الى أنه خلال السنوات الأخيرة خرجت من إسرائيل بعثات مساعدة بإطفاء حرائق ضخمة في قبرص، اليونان، كاليفورنيا والبرازيل كجزء من جهود الدعم الإسرائيلية في إطفاء حرائق ضخمة تطورت بسبب ظروف الحر الشديد.