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وزير الخارجية يائير لابيد ينطلق في زيارة الى تركيا

i24news

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وزيرا الخارجية الإسرائيلي والتركي يائير لابيد ومولود تشاويش أوغلو في القدس ، 25 مايو ، 2022
Asi Efrati/GPOوزيرا الخارجية الإسرائيلي والتركي يائير لابيد ومولود تشاويش أوغلو في القدس ، 25 مايو ، 2022

تأتي هذه الزيارة في اعقاب المحاولات الايرانية لاستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية

على خلفية التهديدات ضد إسرائيليين واحباط عمليات ضدهم في تركيا، انطلق وزير الخارجية الإسرائيية يائير لابيد صباح اليوم في زيارة الى تركيا سيجتمع خلالها مع نظيره مولود تشاويش اوغلو. 

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وذكرت "يسرائيل هيوم" ان لابيد انطلق من مطار بن غوريون ومن المتوقع ان يصل انقرة الساعة الـ12:00 حيث سيجتمع بعد نصف ساعة من ذلك مع نظيره تشاويش اوغلو، وبعد الاجتماع سيدلي وزراء الخارجية بتصريحات اعلامية، واشار مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة بأن جوهرها أمني. 

الاجتماع بين الجانبين تعزز التقارب بالعلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد سنوات والقطيعة، وخلال الفترة الأخيرة تعاونت تركيا وإسرائيل من خلال العمل بصورة مشتركة لاحباط عمليات خطف واستهداف اسرائيليين على الأراضي التركية من قبل ايرانيين. 

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