وزير الأمن الإسرائيلي:"إن احتجنا تنفيذ عملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة"

جاءت تصريحات غانتس في كلمة بمناسبة مرور 40 عاما على حرب لبنان 1982 في كريات شمونة

أكد وزير الأمن الاسرائيلي بيني أمس الأربعاء أنه في حال اضطرت اسرائيل لخوض عملية في لبنان ستكون "قوية ودقيقة" وإن مثل هذه العملية ستلحق خسائر فاذحة لشحنات ايران وحزب اللة والدولة اللبنانية.

جاءت تصريحات غانتس خلال كلمة له خلال مناسبة لاحياء مرور 40 عاما على حرب لبنان 1982، والتي تطلق عليها اسرائيل عملية "السلام للجليل" في مدينة كريات شمونة، بمشاركة رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي، وقال إن :"احتجنا تنفيذ عملية في لبنان-ستكون قوية ودقيقة". واضاف :"عملية مثل هذه ستكبد شحنات ايران، وحزب الله والدولة اللبنانية ثمنا باهضا. أمام اي تهديد ضد مواطني إسرائيل لن تصمد أي بنية تحتية تستخدم لاستهدافنا".

واضاف :"ايضا جبهتنا الداخلية جاهزة على الامتصاص والاستيعاب، لذلك نقوم بتجهيزها- بالحماية وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي ورؤساء السلطات المحلية والسكان". وتطرق غانتس الى الخلاف مع لبنان حول موضوع منصة "كاريش" وقال:"نحن لا نريد الحرب ومستعدون الذهاب بعيدا جدا في طريق السلام ، ومسارات التسوية مثل الحدود البحرية بيننا وبين لبنان، التي يجب أن نتفق عليها بسرعة وبصورة عادلة".

وتابع غانتس وقال إن "إسرائيل دولة صغيرة مع تحديات كبيرة، وانتم الذين تعيشون في مناطق ذات إمكانيات لتهديد مرتفع، تتحملون العبء المدني على مدار سنوات، نحن ملتزمون بأن نوفر لكم الأمن لكننا أيضا ملتزمين بدعمكم ولاحقا توفير التطوير الاجتماعي والاقتصادي لكم. وللجنود- أنا أثق بكم وأعتمد عليكم".

من جانبه صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي وقال :"على الرغم من التحديات الأمنية الكثيرة، وضع إسرائيل آخذ بالتحسن، أعدائنا في خلط مستمر، ناهيك عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي الدائم وأمامهم دولة إسرائيل تواصل التطور، والنمو، وتحقيق أهدافها القومية". وتابع كوخافي :"المنظمات الارهابية التي تستثمر موارد كثيرة ستتحول لجيوش ارهاب تميز الحروب الجديدة، لكنهم ايضا يذكروننا بانجازات دولة إسرائيل ووضعها الاستراتيجي".