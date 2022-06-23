لبنان:زعيم حماس يجتمع مع حسن نصر الله في بيروت

الوفد المرافق لهنية يزور هذه الايام لبنان لاجراء مباحثات مع القادة والمسؤولين اللبنانيين

اجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في لبنان، واستقبل نصر الله هنية وأعضاء الوفد المرافق له الذين يزورون هذه الأيام لبنان ويجرون سلسلة من المباحثات والاجتماعات مع المسؤولين هناك

وناقش الزعيمان تقوية العلاقات بين حماس وحزب الله وتوثيق التنسيق بين كلا التنظيمين، كما استعرض الجانبان التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية واللبنانية، وتحدثا عن التحديات الإقليمية، الاجتماع تمحور حول أهمية مواصلة دعم "محور المقاومة" الاقليمي والتعاون الممكن مع حماس على ضوء "التهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية"، وحضر الاجتماع نائب هنية صالح العاروري، ونائب قائد حماس في غزة خليل الحية.

وصرح مسؤولون لبنانيون لوكالة"مهر" الايرانية ان هنية من المتوقع أن يجتمع لاحقا مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومع رئيس البرلمان اللبناني.

وتدرس حماس خلال الفترة الاخيرة امكانية استئناف علاقاتها مع الحكومة السورية بعد انقطاع تواصل لأكثر من عشر سنوات بعد الحرب في سوريا.