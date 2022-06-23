وزير الخارجية التركي لنظيره الإسرائيلي: "لن نسمح بالإرهاب في بلادنا"

لابيد: "إسرائيل بدورها لن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة محاولات لإيذاء إسرائيليين - في إسرائيل وحول العالم "

التقى وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل يائير لابيد ظهر اليوم الخميس مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو في أنقرة، على خلفية إعلان تركيا عن إحباط محاولة إيرانية لخطف وإيذاء سفير إسرائيلي سابق وزوجته، بحسب النشر في واينت.

وأكد الوزير التركي لنظيره الإسرائيلي إن "مؤسساتنا الأمنية على اتصال وثيق مع بعضها البعض. ولن نسمح بوقوع مثل هذه الحوادث في بلدنا، ولن يُسمح بالأنشطة الإرهابية في بلدنا، وأعتقد أننا قد نقلنا الرسالة بوضوح للإرهابيين ".

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية ضد سياح إسرائيليين في اسطنبول. وأضاف "تم إنقاذ حياة الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. ونحن نشعر بالتقدير تجاه الحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافي والمنسق. إيران تقف وراء هذه المحاولات الإرهابية، وأجهزة المخابرات لا شك لديها في ذلك".

وأضاف لابيد: "نحن لا نتحدث فقط عن مقتل سياح أبرياء، ولكن عن انتهاك للسيادة التركية. ولا ينبغي لأي دولة أن تقبل مثل هذا الشيء على أرضها. ونحن على يقين من أن تركيا ستعرف كيف ترد على إيران في هذا الأمر. وإسرائيل بدورها لن تقف مكتوفة الأيدي بمواجهة محاولات لإيذاء إسرائيليين - في إسرائيل وحول العالم ".

وأضاف لابيد "هدفنا هو استعادة الهدوء الذي يسمح لنا باستئناف النشاط السياحي، فتركيا هي الوجهة الأولى للسياح الإسرائيليين. نأمل أن يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى تركيا دون خوف وأن يزوروا اسطنبول وشواطئ أنطاليا الجميلة".

قبيل وصول وزير الخارجية يائير لابيد الى تركيا، كشفت الاستخبارات التركية عن نجاحها بإحباط محاولة ايرانية في اسطنبول الجمعة الماضية لتنفيذ هجوم، وهي نفس المحاولة التي قادت الى صدور التحذير الاسرائيلي غير العادي من السفر إلى اسطنبول.

وفي وقت سابق أفادت القناة الاسرائيلية "13" بأن رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الايراني حسين طائب أقيل من منصبه، وذلك اعتمادا على عدد من الحسابات الايرانية في تويتر وتلغرام. وبحسب التقرير الاسرائيلي فإن طائب هو من يقف وراء المحاولات لاستهداف سياح إسرائيليين في تركيا، وذلك استنادا الى مسؤولين أمنيين اسرائيليين خلال تقرير للقناة الاسرائيلية الجمعة، وذكر التقرير اليوم ان إقالته على ما يبدو تأتي على خلفية فشله بتحقيق ذلك.