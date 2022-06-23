لبنان: ميقاتي يحصل على 54 صوتا من النواب ويكلف بتشكيل الحكومة

ودعا ميقاتي جميع القوى السياسية اللبنانية إلى لحظة مسؤولية تاريخية "نتعاون فيها جميعًا".

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي قدرته وزارته على انتشال بلاده من أزماتها وقال: "من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ التي ننشدها متاحة" متعهدا بعدم ترك بلاده في أزماتها، قائلا: "لن نترك لبنان ينهار وسيتغلب على محنته".

ودعا ميقاتي جميع القوى السياسية اللبنانية إلى لحظة مسؤولية تاريخية "نتعاون فيها جميعًا".ومضى في حديثه: "نحن في صدد اتخاذ الخطوات الأساسية لحل مشكلة الكهرباء".

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف: "شكراً لمن سماني وشكراً لمن لم يسمّني لأنهم مارسوا دورهم بكل ديمقراطية وهذا التكليف يحملني ثقة مضاعفة وعلينا التعاون جميعاً لإنقاذ بلدنا ممّا يتخبط به".

وأضاف: "علينا أن نعي أنّ الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمهم أن نضع خلافاتنا جانباً ولم نعد نملك ترف الوقت والغرق في الشروط والمطالب".

كانت الرئاسة اللبنانية، قد استدعت، اليوم الخميس، نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد حصوله على 54 صوتا من نواب البرلمان لتعيينه رئيسا للوزراء من أصل 128 نائبا في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون، وهو أكثر من أي مرشح آخر.