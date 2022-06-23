طيران الإمارات يعلن هبوط أول رحلة إلى مطار بن غوريون في إسرائيل

محمد آل خاجة:"أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا من الفرص لشعبنا ويعزز العلاقات بين البلدين"

أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في إسرائيل، إيذانا ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات

واستقبلت الرحلة رقم EK931 التي تقل 335 راكبا، بتحية مائية احتفالية لدى وصولها إلى مطار بن غوريون، وكانت الطائرة المستخدمة في الرحلة الافتتاحية من طراز بوينج 777 "Gamechanger" ، والتي تضم الأجنحة الخاصة الوحيدة المغلقة بالكامل من الدرجة الأولى في العالم والتي تحتوي على نوافذ افتراضية.

وكان مسؤولون تنفيذيون في طيران الإمارات ووسائل إعلام إسرائيلية على متن الطائرة التي غادرت دبي الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي وكان على متن الطائرة سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وكتب على تويتر "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا من الفرص لشعبنا ويعزز العلاقات بين البلدين". "شكرا لك طيران الإمارات على قيادتها لهذه الطريق، ومبروك على نجاحك".

وسيفتح الطريق المباشر الجديد بين تل أبيب ودبي فرص سفر دولية للإسرائيليين، مع روابط إلى وجهات عديدة بما في ذلك أستراليا والفلبين وجزر المالديف وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.

وستشمل الرحلات على الخدمة الجديدة أيضًا حوالي 20 طنًا من سعة الشحن على كل طائرة مما سيوفر الفرصة للشركات الإسرائيلية لتصدير منتجاتها.