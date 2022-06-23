نقابة المعلمين في إسرائيل تعلن عن تجميد الاحتجاجات وانتظام الدراسة كالمعتاد غدًا الجمعة والأحد

قرر الطرفان استئناف المحادثات يوم الأحد باشتراك وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وعليه سيتم في الوقت الراهن تجميد

أعلنت نقابة المعلمين الإسرائيلية، الخميس عن قرارها تجميد الاحتجاجات والعودة للتدريس، بشكل منتظم غدًا الجمعة والأحد. ويأتي القرار نزولاً عند طلب وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون وعلى إثر اجتماع اتسم بالجدية، كانت طرفا فيه سكرتيرة نقابة المعلمين يافا بن دافيد، والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية كوبي بار ناتان.

وقرر الطرفان استئناف المحادثات يوم الأحد باشتراك وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وعليه سيتم في الوقت الراهن تجميد الخطوات التصعيدية من جانب المعلمين.

وقالت بن دافيد "لقد قبلنا طلب وزير التربية والتعليم وقررنا تجميد الاحتجاجات. وآمل في مزيد من المفاوضات الجدية مع المفوض لشؤون الأجور وكلي أمل أن يضع المسؤولون الآخرون في الحكومة والنظام السياسي مصلحة الجهاز التعليمي أمام نصب أعينهم وأن يدركوا أنه بحال لم نتوصل الى اتفاق في الأيام المقبلة فإننا سنواصل النضال ".

بعد ظهر أمس، أعلن ليبرمان، الذي حاول الالتفاف على وزيرة التربية والتعليم، عن قراره تخصيص ميزانية للأنشطة الصيفية في المدارس ورياض الأطفال ابتداء من يوم الأحد المقبل، "حتى يتمكن الاقتصاد من الاستمرار في العمل بشكل صحيح"، حسب تعبيره، لكن رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، أوضح أن مساعدات رياض الأطفال لن يتعاون مع هذه الخطوة، وسوف يصلن إلى المدارس فقط في 1 تموز/ يوليو.

من جانبه رحب رئيس مركز الحكم الإقليمي ورئيس المجلس الإقليمي مرحافيم، شاي حجاج، بتجميد التصعيد: "أود أن أشكر وزيرة التربية والتعليم والأمينة العامة لنقابة المعلمين ووزارة المالية على حكمتهم التي تمثلت بالاجتماع وطرح الموضوع للنقاش للتوصل إلى حل لمشكلة أجور المعلمين. وبحسب وزيرة التربية والتعليم، فإن الخلافات ليست كبيرة ومن الممكن تجسيرها والتوصل الى اتفاق يفضي إلى اتفاقية الأجور الواجب إنجازها".