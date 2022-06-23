مسؤولة أمريكية رفيعة: زيارة بايدن قد تثمر عن خطوات للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية

إذا نجح بايدن في ذلك فسيحسب إنجازًا سياسيًا مهمًا بالنسبة له، قد يخفف من وطأة الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي

ألمحت مسؤولة رفيعة في إدارة بايدن يوم أمس (الأربعاء) خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل قد تثمر عن خطوات باتجاه التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بروح اتفاقات إبراهيم، وفق النشر في والا الخميس.

ويشير الموقع إلى أن إدارة بايدن معنية بأن تكون إحدى نتائج زيارة الرئيس للشرق الأوسط منطوية على بعض التقدم في توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والعالم العربي. ففي حال نجح بايدن بذلك، فسيحسب إنجازًا سياسيًا مهمًا بالنسبة له، مما سيخفف قليلاً من الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي بخصوص إشكالية لقاء الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لا سيما أنه سبق وقال إن السعودية "منبوذة" على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ونشر موقع والا أمس تقريرًا يفيد بانهماك البيت الأبيض بإعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية كجزء من الاستعدادات لزيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط في منتصف تموز/ يوليو.