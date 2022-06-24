نفتالي بينيت: "سأقرر مستقبلي السياسي فقط بعد حل الكنيست"

رئيس الوزراء لشاكيد: أخبرني أورباخ أنه سيصوت على حل الكنيست هذا الأسبوع ، ولا يمكنني الانتظار

على خلفية انهيار حكومته وتحديد موعج الانتخابات، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت لمعاونيه: "سأقرر مستقبلي السياسي فقط بعد حل الكنيست". ورد ذلك امس (الخميس) في نشرة الأخبار المسائية كان11.

في الوقت نفسه، هناك توتر بين رئيس الوزراء مع وزيرة الداخلية ايليت شاكيد. وحاول بينيت أن يشرح لشاكيد سبب عدم قدرته على الانتظار مع إعلان حل الكنيست حتى عودتها من زيارتها للمغرب وقال لها: "أخبرني أورباخ أن أصوت لصالح حل الكنيست هذا الأسبوع ،و لم أستطع انتظر."

ومع ذلك، فإن تفسير بينيت لا يتطابق مع الأشياء التي حدثت وراء الكواليس. كل من تحدث إلى نير أورباخ، بما في ذلك شاكيد نفسها، سمع منه أنه ينوي التصويت الأسبوع المقبل فقط على حل الكنيست. حتى أن أورباخ وعد شاكيد بأن هذا لن يحدث هذا الأسبوع. مكتب رئيس الوزراء ينفي هذه المزاعم.