الصحة الاسرائيلية: تشخيص 9,781 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اسرائيل تسجل انخفاضا بنسبة الاصابات وكذلك نسبة الفحوصات الايجابية بنسبة 28.27%

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 9,781 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الاخيرة، وسجلت الاصابات الجمعة بعد اجراء39,910، فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها28.27%، وهذا يعتبر انخفاض جديد عن النسبة التي سجلت في الايام الاخيرة.

وبحسب المعطيات ان مجمل عدد الوفيات منذ بدء الازمة في اذار/مارس ارتفع الى 9,781 حالة وفاة بينما مجمل عدد الاصابات بلغ 4,281,042 اصابة، بينما عدد الحالات النشطة ارتفع الى 56,214 اصابة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فان 217 اسرائيليا حالتهم خطيرة من بينهم 38 يستعينون باجهزة التنفس ، بينما هناك 41 مريضا بالوباء حالتهم حرجة.