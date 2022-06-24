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الصحة الاسرائيلية: تشخيص 9,781 اصابة جديدة بفيروس كورونا

i24news

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عضو الطاقم الطبي الذي يرتدي ملابس واقية يعتني بمريض فيروس كورونا في جناح COVID-19 في مستشفى بيلينسون
JACK GUEZ / AFPعضو الطاقم الطبي الذي يرتدي ملابس واقية يعتني بمريض فيروس كورونا في جناح COVID-19 في مستشفى بيلينسون

اسرائيل تسجل انخفاضا بنسبة الاصابات وكذلك نسبة الفحوصات الايجابية بنسبة 28.27%

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة عن تشخيص 9,781 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الاخيرة، وسجلت الاصابات الجمعة بعد اجراء39,910، فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها28.27%، وهذا يعتبر انخفاض جديد عن النسبة التي سجلت في الايام الاخيرة.

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وبحسب المعطيات ان مجمل عدد الوفيات منذ بدء الازمة في اذار/مارس ارتفع الى 9,781 حالة وفاة بينما مجمل عدد الاصابات بلغ 4,281,042 اصابة، بينما عدد الحالات النشطة ارتفع الى 56,214 اصابة. 

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فان 217 اسرائيليا حالتهم خطيرة من بينهم 38 يستعينون باجهزة التنفس ، بينما هناك 41 مريضا بالوباء حالتهم حرجة. 

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