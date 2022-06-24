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الأمم المتحدة: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران أسرائيلية

i24NEWS - AFP

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تظهر صورة الملف المنشورة هذه التي تم الحصول عليها لصحافية الجزيرة المخضرمة الراحلة شيرين أبو عاقلة ،خلال اعدادها احد تقاريرها للقناة الإخبارية القطرية من القدس في 22 مايو 2021.
HANDOUT / AFPتظهر صورة الملف المنشورة هذه التي تم الحصول عليها لصحافية الجزيرة المخضرمة الراحلة شيرين أبو عاقلة ،خلال اعدادها احد تقاريرها للقناة الإخبارية القطرية من القدس في 22 مايو 2021.

الأمم المتحدة: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران أسرائيلية

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين ابو عاقلة قُتلت في 11 ايار/مايو بنيران القوات الاسرائيلية. 

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وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

وقالت شمدساني "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين"، مضيفة أن "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا". 

كانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

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